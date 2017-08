WHAT IS HAPPENING IN YEMEN? – WAS PASSIERT IM JEMEN?

These sites showing war as it really is with its destructions and killed people for visitors 18 + only!

Diese Seiten, die den Krieg zeigen, wie er wirklich ist, nur für Besucher über 18!

● Photos of casualities (18 +) / Fotos von Opfern (18 +)

● Photos of destruction / Fotos von Zerstörungen

● Other images / Andere Bilder

● Longer text / Längerer Text

First part: Texts, Various – Second part: Texts, Yemen Press Reader – Third part: Images, chronological order

Erster Teil: Verschiedene Texte – Zweiter Teil: Aktuelle Medienübersichten – Dritter Teil: Bilder in zeitlicher Ordnung

First part – Erster Teil

● Preface – Vorrede

● Glen Greenwald

Glen Greenwald on good journalism – Glen Greenwald über guten Journalismus

●● Photos of victims of the war

Fotos von Opfern des Krieges

Why such photos?

Warum solche Fotos?

● Saudi air raids – Month by month, day by day

Die saudischen Luftangriffe – Monat für Monat, Tag für Tag

● They all know it – Sie wissen es alle

● Lämmchen Deutschland

Deutschlands Verantwortung im Jemen

● Historisch gewachsene Symbiose

Das Haus Saud und die Wahhabiyya – von Henner Fürtig

●● Die Saudis und die USA

„Freundschaft und Zusammenarbeit“ zwischen den USA und Saudi-Arabien

● Saudi-American religious war – Saudisch-amerikanischer Religionskrieg

Saudi-Arabia and the USA lead a religious war in Jemen

Saudi-Arabien und die USA im Jemen führen einen Religionskrieg

●● Saudi Arabia Special

Saudi Arabia, a hoard of civilisation

Saudi Arabien, ein Hort der Zivilisation

● Ukraine und Jemen

Doppelmoral vom Feinsten (only in German)

● Die USA – ein Schurkenstaat? – USA und Völkerrecht

Auch unter Obama machen sich die USA der schwersten Kriegsverbrechen schuldig (auf: Der Freitag)

● HRW-Bericht: Kriegsverbrechen im Jemen

Ein aktueller Bericht von HRW belegt schwere Kriegsverbrechen der Saudis - und damit auch der USA - im Jemen (auf: Der Freitag)

● Was wollen die Saudis im Jemen?

Sie wollen ihre Macht sichern und führen einen Vernichtungskrieg gegen Infrastruktur, Versorgung und Wirtschaft (auf: Der Freitag)

● The US deny their guilt in Yemen – Die USA leugnen ihre Schuld im Jemen

Before: “45 US personal help evaluate potential bombing targets” – Now: „The United States has no role in targeting decisions“

Früher: “US Personal hilft bei der Bewertung möglicher Bombenziele” – Jetzt: Die USA spielen keine Rolle bei der Zielauswahl“

● Refugees in Yemen – Flüchtlinge im Jemen

Refugees within Yemen, October 2015 – Flüchtlinge im Jemen, Oktober 2015

● Open Letter to the British Ambassador in Yemen

Offener Brief an den britischen Botschafter im Jemen

● Dubai Air Show Teil I

Flugzeuge und Waffen: Treffen der Todesengel (nur Deutsch)

● Dubai Air Show Teil II

Flugzeuge und Waffen: Aktive Rolle der USA (nur Deutsch)

● Der Jemen in "Mainstream"- und anderen Medien

Yemen in Mainstream and other media (nur Deutsch)

● Luftkrieg im Jemen und Propaganda

Ein saudischer Luftangriff mit 119 Toten. Die verschiedenen Propagandageschichten (nur Deutsch)

● UK Parliament: Inquiry into the use of British arms in Yemen, ending March 25, 2016

Asking for evidence of the use of British weapons in the Yemen war

● British ret. General on elite’s ego trip – Britischer Ex-General auf Eliten-Egotrip

Propaganda of elite interests – Propaganda von Eliteinteressen

● Medien und Propaganda: „Vergessener Jemen“

Der Jemen in den Medien (nur Deutsch)

● Internationale Jemenkonferenz in London – International Yemen Conference at London

“International Conference in Support of the People of Yemen”, Aug. 20–21. Deutsch – English

● Der Jemenkrieg: Immer noch „vergessen“?

Der Jemen in den Medien (nur Deutsch)

● Jemen und Syrien: Kinder als Opfer im Krieg

Westliche Propaganda und Bilder von Opfern (nur deutsch)

● Wirtschaftskrieg um Jemens Zentralbank

Angriff der Hadi-Regierung auf die Zentralbank (nur deutsch)

● Vergessene Krise: Im Jemen verhungern Kinder

Pressemitteilung von Save the Children (nur Deutsch)

● Kriegsschiff der Emirate vor Jemen beschossen

Jemenkrieg und Propaganda (nur Deutsch)

Pressemitteilungen: "Save the Children" und "Aktion Deutschland hilft" (nur Deutsch)

Second part – Zweiter Teil

● Yemen Press Reader 100

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 100 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 101

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 101 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 102

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 102 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 103

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 103 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 104

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 104 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 105

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 105 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 106

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 106 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 107

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 107 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 108

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 108 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 109

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 109 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 110

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 110 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 111

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 111 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 112

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 112 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 113

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 113 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 114

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 114 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 115

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 115 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 116

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 116 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 117

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 117 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 118

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 118 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 119

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 119 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 120

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 120 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 121

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 121 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 122

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 122 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 123

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 123 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 124

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 124 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 125

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 125 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 126

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 126 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 127

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 127 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 128

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 128 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 129

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 129 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 130

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 130 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 131

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 131 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 132

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 132 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 133

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 133 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 134

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 134 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 135

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 135 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 136

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 136 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 137

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 137 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 138

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 138 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 139

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 139 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 140

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 140 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 141

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 141 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 142

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 142 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 143

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 143 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 144

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 144 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 145

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 145 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 146

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 146 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 147

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 147 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 148

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 148 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 149

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 149 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 150

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 150 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 151

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 151 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 152

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 152 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 153

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 153 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 154

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 154 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 155

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 155 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 156

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 156 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 157

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 157 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 158

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 158 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 159

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 159 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 160

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 160 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 161

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 161 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 162

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 162 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 163

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 163 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 164

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 164 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 165

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 165 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 166

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 166 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 167

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 167 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 168

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 168 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 169

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 169 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 170

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 170 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 171

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 171 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 172

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 172 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 173

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 173 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 174

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 174 („Der Freitag“)

● Yemen Press Reader 175

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 175 („Der Freitag“, July 29, 2016)

● Yemen Press Reader 176

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 176 („Der Freitag“, July 31, 2016)

● Yemen Press Reader 177

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 177 („Der Freitag“, Aug. 2, 2016)

● Yemen Press Reader 178

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 178 („Der Freitag“, Aug. 4, 2016)

● Yemen Press Reader 179

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 179 („Der Freitag“, Aug. 7, 2016)

● Yemen Press Reader 180

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 180 („Der Freitag“, Aug. 9, 2016)

● Yemen Press Reader 181

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 181 („Der Freitag“, Aug. 11, 2016)

● Yemen Press Reader 182

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 182 („Der Freitag“, Aug. 12, 2016)

● Yemen Press Reader 183

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 183 („Der Freitag“, Aug. 15, 2016)

● Yemen Press Reader 184

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 184 („Der Freitag“, Aug. 17, 2016)

● Yemen Press Reader 185

Krieg im Jemen-Neue Artikel zum Nachlesen 185 („Der Freitag“, Aug. 18, 2016)

● Yemen Press Reader 186

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 186 („Der Freitag“, Aug. 20, 2016)

● Yemen Press Reader 187

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 187 („Der Freitag“, Aug. 22, 2016)

● Yemen Press Reader 188

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 188 („Der Freitag“, Aug. 23, 2016)

● Yemen Press Reader 189

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 189 („Der Freitag“, Aug. 25, 2016)

● Yemen Press Reader 190

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 190 („Der Freitag“, Aug. 27, 2016)

● Yemen Press Reader 191

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 191 („Der Freitag“, Aug. 29, 2016)

● Yemen Press Reader 192

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 192 („Der Freitag“, Aug. 31, 2016)

● Yemen Press Reader 193

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 193 („Der Freitag“, Sept. 2, 1016)

● Yemen Press Reader 194

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 194 („Der Freitag“, Sept. 4, 2016)

● Yemen Press Reader 195

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 195 („Der Freitag“, Sept. 6, 2016)

● Yemen Press Reader 196

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 196 („Der Freitag“, Sept. 8, 2016)

● Yemen Press Reader 197

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 197 („Der Freitag“, Sept. 11, 2016)

● Yemen Press Reader 198

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 198 („Der Freitag“, Sept. 13, 2016)

● Yemen Press Reader 199

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 199 („Der Freitag“, Sept. 15, 2016)

● Yemen Press Reader 200

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 200 („Der Freitag“, Sept. 17, 2016)

● Yemen Press Reader 201

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 201 („Der Freitag“, Sept. 20, 2016)

● Yemen Press Reader 202

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 202 („Der Freitag“, Sept. 21, 2016)

● Yemen Press Reader 203

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 203 („Der Freitag“, Sept. 23, 2016)

● Yemen Press Reader 204

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 204 („Der Freitag“, Sept. 27, 2016)

● Yemen Press Reader 205

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 205 („Der Freitag“, Sept. 29, 2016)

● Yemen Press Reader 206

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 206 („Der Freitag“, Oct. 1, 2016)

● Yemen Press Reader 207

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 207 („Der Freitag“ Oct. 3, 2016)

● Yemen Press Reader 208

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 208 („Der Freitag“ Oct. 4, 2016)

● Yemen Press Reader 209

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 209 („Der Freitag“ Oct. 6, 2016)

● Yemen Press Reader 210

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 210 („Der Freitag“ Oct. 9, 2016)

● Yemen Press Reader 211

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 211 („Der Freitag“ Oct. 11, 2016)

● Yemen Press Reader 212

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 212 („Der Freitag“ Oct. 12, 2016)

● Yemen Press Reader 213

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 213 („Der Freitag“ Oct. 13, 2016)

● Yemen Press Reader 214

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 214 („Der Freitag“ Oct. 15, 2016)

● Yemen Press Reader 215

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 215 („Der Freitag“ Oct. 18, 2016)

● Yemen Press Reader 216

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 216 („Der Freitag“ Oct. 19, 2016)

● Yemen Press Reader 217

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 217 („Der Freitag“ Oct. 22, 2016)

● Yemen Press Reader 218

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 218 („Der Freitag“ Oct. 24, 2016)

● Yemen Press Reader 219

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 219 („Der Freitag“ Oct. 26, 2016)

● Yemen Press Reader 220

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 220(„Der Freitag“ Oct. 28, 2016)

● Yemen Press Reader 221

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 221 („Der Freitag“ Oct. 30, 2016)

● Yemen Press Reader 222

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 222 („Der Freitag“ Nov. 1, 2016)

● Yemen Press Reader 223 and as PDF: Yemen Press Reader 223

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 223 (Nov. 3, 2016)

● Yemen Press Reader 224

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 224 („Der Freitag“ Nov. 5, 2016)

● Yemen Press Reader 225

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 225 („Der Freitag“ Nov. 7, 2016)

● Yemen Press Reader 226

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 226 („Der Freitag“ Nov. 10, 2016)

● Yemen Press Reader 227

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 227 („Der Freitag“ Nov. 13, 2016)

● Yemen Press Reader 228

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 228 („Der Freitag“ Nov. 15, 2016)

● Yemen Press Reader 229

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 229 („Der Freitag“ Nov. 17, 2016)

● Yemen Press Reader 230

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 230 („Der Freitag“ Nov. 19, 2016)

● Yemen Press Reader 231

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 231 („Der Freitag“ Nov. 21, 2016)

● Yemen Press Reader 232

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 232 („Der Freitag“ Nov. 23, 2016)

● Yemen Press Reader 233

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 233 („Der Freitag“ Nov. 25, 2016)

● Yemen Press Reader 234

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 234 („Der Freitag“ Nov. 29, 2016)

● Yemen Press Reader 235

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 235 („Der Freitag“ Dec. 2, 2016)

● Yemen Press Reader 236

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 236 („Der Freitag“ Dec. 5, 2016)

● Yemen Press Reader 237

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 237 („Der Freitag“ Dec. 8, 2016)

● Yemen Press Reader 238

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 238 („Der Freitag“ Dec. 10, 2016)

● Yemen Press Reader 239

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 239 („Der Freitag“ Dec. 12, 2016)

● Yemen Press Reader 240

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 240 („Der Freitag“ Dec. 15, 2016)

● Yemen Press Reader 241

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 241 („Der Freitag“ Dec. 18, 2016)

● Yemen Press Reader 242

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 242 („Der Freitag“ Dec. 20, 2016)

● Yemen Press Reader 243

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 243 („Der Freitag“ Dec. 22, 2016)

● Yemen Press Reader 244

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 244 („Der Freitag“ Dec. 25, 2016)

● Yemen Press Reader 245

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 245 („Der Freitag“ Dec. 28, 2016)

● Yemen Press Reader 246

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 246 („Der Freitag“ Dec. 30, 2016)

● Yemen Press Reader 247

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 247 („Der Freitag“ Jan. 1, 2017)

● Yemen Press Reader 248

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 248 („Der Freitag“ Jan. 3, 2017)

● Yemen Press Reader 249

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 249 („Der Freitag“ Jan. 5, 2017)

● Yemen Press Reader 250

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 250 („Der Freitag“ Jan. 7, 2017)

● Yemen Press Reader 251

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 251 („Der Freitag“ Jan. 9, 2017)

● Yemen Press Reader 252

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 252 („Der Freitag“ Jan. 12, 2017)

● Yemen Press Reader 253

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 253 („Der Freitag“ Jan. 14, 2017)

● Yemen Press Reader 254

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 254 („Der Freitag“ Jan. 17, 2017)

● Yemen Press Reader 255

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 255 („Der Freitag“ Jan. 19, 2017)

● Yemen Press Reader 256

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 256 („Der Freitag“ Jan. 22, 2017)

● Yemen Press Reader 257

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 257 („Der Freitag“ Jan. 24, 2017)

● Yemen Press Reader 258

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 258 („Der Freitag“ Jan. 26, 2017)

● Yemen Press Reader 259

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 259 („Der Freitag“ Jan. 29, 2017)

● Yemen Press Reader 260

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 260 („Der Freitag“ Jan. 31, 2017)

● Yemen Press Reader 261

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 261 („Der Freitag“ Feb. 1, 2017)

● Yemen Press Reader 262

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 262 („Der Freitag“ Feb. 3, 2017)

● Yemen Press Reader 263

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 263 („Der Freitag“ Feb. 6, 2017)

● Yemen Press Reader 264

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 264 („Der Freitag“ Feb. 8, 2017)

● Yemen Press Reader 265

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 265 („Der Freitag“ Feb. 11, 2017)

● Yemen Press Reader 266

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 266 („Der Freitag“ Feb. 13, 2017)

● Yemen Press Reader 267

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 267 („Der Freitag“ Feb. 15, 2017)

● Yemen Press Reader 268

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 268 („Der Freitag“ Feb. 17, 2017)

● Yemen Press Reader 269

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 269 („Der Freitag“ Feb. 19, 2017)

● Yemen Press Reader 270

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 270 („Der Freitag“ Feb. 21, 2017)

● Yemen Press Reader 271

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 271 („Der Freitag“ Feb. 23, 2017)

● Yemen Press Reader 272

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 272 („Der Freitag“ Feb. 26, 2017)

● Yemen Press Reader 273

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 273 („Der Freitag“ March 1, 2017)

● Yemen Press Reader 274

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 274 („Der Freitag“ March 3, 2017)

● Yemen Press Reader 275

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 275 („Der Freitag“ March 6, 2017)

● Yemen Press Reader 276

Omitted / Entfällt

● Yemen Press Reader 277

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 277 („Der Freitag“ March 8, 2017)

● Yemen Press Reader 278

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 278 („Der Freitag“ March 10, 2017)

● Yemen Press Reader 279

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 279 („Der Freitag“ March 12, 2017)

● Yemen Press Reader 280

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 280 („Der Freitag“ March 14, 2017)

● Yemen Press Reader 281

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 281 („Der Freitag“ March 17, 2017)

● Yemen Press Reader 282

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 282 („Der Freitag“ March 19, 2017)

● Yemen Press Reader 283

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 283 („Der Freitag“ March 21, 2017)

● Yemen Press Reader 284

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 284 („Der Freitag“ March 23, 2017)

● Yemen Press Reader 285

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 285 („Der Freitag“ March 26, 2017)

● Yemen Press Reader 286

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 286 („Der Freitag“ March 28, 2017)

● Yemen Press Reader 287

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 287 („Der Freitag“ March 29, 2017)

● Yemen Press Reader 288

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 288 („Der Freitag“ April 1, 2017)

● Yemen Press Reader 289

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 289 („Der Freitag“ April 4, 2017)

● Yemen Press Reader 290

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 290 („Der Freitag“ April 6, 2017)

● Yemen Press Reader 291

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 291 („Der Freitag“ April 9, 2017)

● Yemen Press Reader 292

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 292 („Der Freitag“ April 12, 2017)

● Yemen Press Reader 293

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 293 („Der Freitag“ April 15, 2017)

● Yemen Press Reader 294

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 294 („Der Freitag“ April 18, 2017)

● Yemen Press Reader 295

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 295 („Der Freitag“ April 26, 2017)

● Yemen Press Reader 296

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 296 („Der Freitag“ April 29, 2017)

● Yemen Press Reader 297

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 297 („Der Freitag“ May 2, 2017)

● Yemen Press Reader 298

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 298 („Der Freitag“ May 5, 2017)

● Yemen Press Reader 299

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 299 („Der Freitag“ May 8, 2017)

● Yemen Press Reader 300

Jemenkrieg-Mosaik / Yemen War Mosaic 300 („Der Freitag“ May 11, 2017)

● Yemen Press Reader

always the most recent, every 2–3 days / und immer das neueste, alle 2 bis 3 Tage

Third part – Dritter Teil

●● Yemen Images 1

Victims of Saudi air raids at Bani Hwat, Sanaa, March, 26, 2015

Opfer der saudischen Luftschläge auf Bani Hwat, Sanaa, 26. März 2015

●● Yemen Images 2

Saudi air strike at a market in Al Bugaa (Kitaf) in eastern Saada province, March 27, 2015

Saudischer Luftschlag auf einen Markt in Al Bugaa (Kitaf), östliche Provinz Saada, 27. März 2015

●● Yemen Images 3

Various Saudi air raids, March 27 to 30, 2015

Verschiedene saudische Luftangriffe, 27.–30. März 2015

● Yemen Images 4

Saudi air raid at Yareem, Ibb province, March, 30, 2015, 8 killed, 28 injured

Saudischer Luftschlag auf Yarim, Provinz Ibb, 30. März 2015, 8 Tote, 28 Verletzte

● Yemen Images 5

Saudi air raid at refugee camp in Haradh (Almazraq) , Saada province, March, 30, 2015

Saudischer Luftschlag Flüchtlingslager in Haradh (Almazraq), Provinz Saada, 30. März 2015

● Yemen Images 6

Saudi air raid at milk and yoghurt factory at Hodeida, night March, 31 to April, 1, 2015

Saudischer Luftschlag gegen Milch- und Joghurt-Fabrik in Hodeida, Nacht vom 31. März auf 1. April 2015

●● Yemen Images 7

Saudi air raids at Bani Mattar, Sanaa province, April 2 to 5, 2015

Saudische Luftschläge auf Bani Mattar, Provinz Sanaa, 2.–5. April 2015

●● Yemen Images 8

Saudi air raids at village, Bani Mattar district, Sanaa province, April 6, 2015

Saudische Luftschläge auf Dorf, Gebiet Bani Mattar, Provinz Sanaa, 6. April 2015

●● Yemen Images 9

Saudi air raids at Sehar, Saada province, and school in Ibb province, April 6 and 7, 2015

Saudische Luftschläge auf Sehar, Provinz Saada, und Schule in der Provinz Ibb, 6. und 7. April, 2015

●● Yemen Images 10

Saudis targeted truck delivering food aid targeted – Saudis haben LKW mit Lebensmittelhilfe beschossen

● Yemen Images 11

Saudi air raid at a village (Al-dahirah Mawyah )near Taiz, April 11, 2015

Saudischer Luftschlag auf ein Dorf (Al-dahirah Mawyah ) bei Taiz, 11. April 2015

●● Yemen Images 12

Sabra, Saada province, Saudi air raid, April 15, 2015

Sabra, Provinz Saada, Saudischer Luftschlag, 15. April 2015

●● Yemen Images 13

Saada, April 14, 2015: People waiting at a petrol station killed by Saudi air raid

Saada, 14. April 2015: Wartende an Tankstelle durch saudischen Luftschlag getötet

● Yemen Images 14

Saudi air strike at Yarim Ibb province, April 14, 2015

Saudischer Luftschlag auf Yarim Provinz Ibb, 14. April 2015

● Yemen Images 15

Houth, Amran province, April, 16, 2015: 47 civilians killed, more than 77 injured by Saudi airstrike, part 1

Houth, Provinz Amran, 16. April 2015: 47 Zivilisten durch saudischen Luftangriff getötet, mehr als 77 verwundet, Teil 1

● Yemen Images 16

Houth, Amran province, April, 19, 2015: 47 civilians killed, more than 77 injured by Saudi airstrike, part 2

Houth, Provinz Amran, 19. April 2015: 47 Zivilisten durch saudischen Luftangriff getötet, mehr als 77 verwundet, Teil 2

● Yemen Images 17

Civilians cilled by Saudi raids in Haradh area – posted April, 22, 2015 / More civilian victims

Zivilisten, durch Saudische Luftangriffe im Gebiet Haradh getötet – geposted am 22. April. 2015 / Weitere zvilie Opfer

● Yemen Images 18

Bridge at Sumarah, Ibb province, 24 civilians killed and dozens injured by Saudi airstrike, April, 21, 2015 , part 1

Brücke bei Sumarah, Provinz Ibb, durch saudischen Luftangriff 24 Zivilisten getötet und Dutzende verletzt, 21. April 2015, Teil 1

● Yemen Images 19

Bridge at Sumarah, Ibb province, 24 civilians killed and dozens injured by Saudi airstrike, April, 21, 2015 , part 2

Brücke bei Sumarah, Provinz Ibb, durch saudischen Luftangriff 24 Zivilisten getötet und Dutzende verletzt, 21. April 2015, Teil 2

● Yemen Images 20

Saada, a family of 12 killed by Saudi airstrike, April 20 in the morning

Saada, eine Familie von 12 durch saudischen Luftschlag getötet, 20. April am Morgen

●● Yemen Images 21

Saudi air raid at Al-Taizea, province of Taiz, April 24, 2015 – Other victims

Saudischer Luftschlag auf Al-Taizea, Provinz Taiz, 24. April 2015 – Weitere Opfer

● Yemen Images 22

Saudi air raids at Sanaa, April, 20, 2015, part 1

Saudische Luftschläge gegen Sanaa, 20. April 2015, Teil 1

● Yemen Images 23

Saudi air raids at Sanaa, April, 20, 2015, part 2

Saudische Luftschläge gegen Sanaa, 20. April 2015, Teil 2

● Yemen Images 24

Saudi air raids at Sanaa, April, 20, 2015, part 3

Saudische Luftschläge gegen Sanaa, 20. April 2015, Teil 3

● Yemen Images 25

Saudi air raids at Sanaa, April, 20, 2015, part 4

Saudische Luftschläge gegen Sanaa, 20. April 2015, Teil 4

● Yemen Images 26

Saudi air raids at Sanaa, April, 20, 2015, part 5

Saudische Luftschläge gegen Sanaa, 20. April 2015, Teil 5

● Yemen Images 27

Saudi air raids at Sanaa, April, 20, 2015, part 6

Saudische Luftschläge gegen Sanaa, 20. April 2015, Teil 6

● Yemen Images 28

Saudi air strikes at Saada province and at Yarim, Ibb province, April 20 to 23, 2015

Saudische Luftschläge in der Provinz Saada und in Yarim, Provinz Ibb, 20. bis 23. April 2015

● Yemen Images 29

Saudi airstrikes at Haradth, Hajja province, April 21 and 24–25, 2015

Saudischer Luftschlag auf Haradth, Provinz Hajja, 21. und 24.–25. April 2015

●● Yemen Images 30

Saudi air strikes at Sawan, Eastern Sanaa, April 30, 2015

Saudische Luftschläge auf Sawan, Osten von Sanaa, 30. April 2015

● Yemen Images 31

Saudi air raids at Saada city and province, May 5, 2015, part 1

Saudische Luftschläge auf die Stadt und Provinz Saada, 5. Mai 2015, Teil 1

● Yemen Images 32

Saudi air raids at Saada city and province, May 5, 2015, part 2

Saudische Luftschläge auf die Stadt und Provinz Saada, 5. Mai 2015, Teil 2

● Yemen Images 33

Saudi air raids at Dhamar city, May 6, 2015

Saudische Luftschläge auf die Stadt Dhamar, 6. Mai 2015

● Yemen Images 34

Saudi air raid at Hajeh, May 7, 2015

Saudischer Luftschlag auf Hajeh, 7. Mai 2015

● Yemen Images 35

From the hospitals of Sanaa, beginning of May, 2015

Aus den Krankenhäusern von Sanaa, Anfang Mai 2015

● Yemen Images 36

Various victims of Saudi air raids

Verschiedene Opfer der saudischen Luftschläge

●● Yemen Images 37

Saudi air raids at Saada town and province, May 9, 2015, part 1

Saudische Luftschläge gegen Stadt und Provinz Saada, 9. Mai 2015, Teil 1

● Yemen Images 38

Saudi air raids at Saada town and province, May 9, 2015, part 2

Saudische Luftschläge gegen Stadt und Provinz Saada, 9. Mai 2015, Teil 2

● Yemen Images 39

Saudi air raids at Saada town and province, May 9, 2015, part 3

Saudische Luftschläge gegen Stadt und Provinz Saada, 9. Mai 2015, Teil 3

● Yemen Images 40

Saudi air raids at Saada town and province, May 9, 2015, part 4

Saudische Luftschläge gegen Stadt und Provinz Saada, 9. Mai 2015, Teil 4

● Yemen Images 41

Saudi air raids at Saada town and province, May 9, 2015, part 5: Victims

Saudische Luftschläge gegen Stadt und Provinz Saada, 9. Mai 2015, Teil 5: Opfer

● Yemen Images 42

Saudi air raid at market in Zabid, Hodeidah province, May 11, 2015, part 1

Saudischer Luftschlag auf einen Markt in Zabid, Provinz Hodeidah, 11. Mai 2015, Teil 1

● Yemen Images 43

Saudi air raid at market in Zabid, Hodeidah province, May 11, 2015, part 2

Saudischer Luftschlag auf einen Markt in Zabid, Provinz Hodeidah, 11. Mai 2015, Teil 2

● Yemen Images 44

Saudi air raids at Sanaa, May 11, 2015

Saudische Luftschläge auf Sanaa, 11. Mai 2015

● Yemen Images 45

Saudi air raids, May 17 to 19, 2015

Saudische Luftschläge, 17. bis 19. Mai 2015

●● Yemen Images 46

Saudi air raids at Saada city and province, May 19 to 21, 2015

Saudische Luftschläge auf die Stadt und Provinz Saada, 19. –21. Mai 2015

● Yemen Images 47

Saudi air raids at Dhamar province, May 21, 2015

Saudische auf die Provinz Dhamar, 21. Mai 2015

●● Yemen Images 48

Various Saudi air raids, May 21, 2015

Verschiedene saudische Luftschläge, 21. Mai 2015

●● Yemen Images 49

Various Saudi air raids, May 22.-23., 2015

Verschiedene saudische Luftschläge, 22.–23. Mai 2015

●● Yemen Images 50

Various Saudi air raids, May 24, 2015

Verschiedene saudische Luftschläge, 24. Mai 2015

●● Yemen Images 51

Saudi air raids at Taiz, Taiz province, Dhamar, May 25, 2015

Saudische Luftschläge auf Tait, Provinz Taiz, Dhamar, 25. Mai 2015

●● Yemen Images 52

Saudi air raids at Bakeel al Meer and Sanaa, May 25 and 26, 2015

Saudische Luftschläge auf Bakeel al Meer und Sanaa, 25–26. Mai 2015

●● Yemen Images 53

Saudi air raids at Taiz and Hodeida, May 26 and 27, 2015

Saudische Luftschläge auf Taiz und Hodeida, 26–27. Mai 2015

●● Yemen Images 54

Saudi air raids at Sanaa, May 26, 2015

Saudische Luftschläge auf Sanaa, 26. Mai 2015

● Yemen Images 55

Saudi air raids at Saada, Bajel, Aden, Dhahian, Damat, May 27 to 29, 2015

Saudische Luftschläge auf Saada, Bajel, Aden, Dhahian, Damat, 27.–29. Mai 2015

●● Yemen Images 56

Saudi air raids at Hajeh city, May 28 to 31, 2015

Saudische Luftschläge auf Hajeh, 28.–31. Mai 2015

●● Yemen Images 57

Saudi air raids at Saada province, Sanaa, Kawlan, May 28 to 31, 2015

Saudische Luftschläge auf die Provinz Saada, Sanaa, Kawlan, 28.–31. Mai 2015

● Yemen Images 58

Saudi air raids at Marib, Sanaa, Saada, May 31, 2015

Saudische Luftschläge auf Marib, Sanaa, Saada, 31. Mai 2015

● Yemen Images 59

Destructions at Saada, End of May / Beginning of June2015

Zerstörungen in Saada, Ende Mai / Anfang Juni 2015

● Yemen Images 60

Saudi air raids at Fula area, Taiz, Sanaa, June 1 to 2, 2015

Saudische Luftschläge auf das Gebiet Fula, Taiz, Sanaa, 1.–2. Juni 2015

●● Yemen Images 61

Saudi air raids at Sanaa, Saada province, Hamdan, June 2, 2015

Saudische Luftschläge auf Sanaa, die Provinz Saada, Hamdan, 2. Juni 2015

●● Yemen Images 62

Saudi air raids at Sanaa, June 2 to 3, 2015

Saudische Luftschläge auf Sanaa, 2.–3. Juni 2015

● Yemen Images 63

Saudi air raid at Al Eram, Bani Ma’ath, Saber area, Sahar district, Saada province, June 3, 2015, part 1

Saudischer Luftschlag auf Al Eram, Bani Ma’ath, Saber-Gebiet, Distrikt Sahar, Provinz Saada, 3. Juni 2015, Teil 1

● Yemen Images 63a

Saudi air raid at Al Eram, Bani Ma’ath, Saber area, Sahar district, Saada province, June 3, 2015, part 2

Saudischer Luftschlag auf Al Eram, Bani Ma’ath, Saber-Gebiet, Distrikt Sahar, Provinz Saada, 3. Juni 2015, Teil 2

● Yemen Images 63b

Saudi air raid at Al Eram, Bani Ma’ath, Saber area, Sahar district, Saada province, June 3, 2015, part 3

Saudischer Luftschlag auf Al Eram, Bani Ma’ath, Saber-Gebiet, Distrikt Sahar, Provinz Saada, 3. Juni 2015, Teil 3

● Yemen Images 63c

Saudi air raid at Al Eram, Bani Ma’ath, Saber area, Sahar district, Saada province, June 3, 2015, part 4

Saudischer Luftschlag auf Al Eram, Bani Ma’ath, Saber-Gebiet, Distrikt Sahar, Provinz Saada, 3. Juni 2015, Teil 4

● Yemen Images 63d

Saudi air raid at Al Eram, Bani Ma’ath, Saber area, Sahar district, Saada province, June 3, 2015, part 5

Saudischer Luftschlag auf Al Eram, Bani Ma’ath, Saber-Gebiet, Distrikt Sahar, Provinz Saada, 3. Juni 2015, Teil 5

● Yemen Images 64

Saudi air raids at Majaz, Saada province, June 4, 2015

Saudische Luftschläge auf Sehar, Provinz Saada, 4. Juni 2015

● Yemen Images 65

Saudi air raids at Hodeida, Taiz, Dhamar, June 3 to 5, 2015

Saudische Luftschläge auf Hodeida, Taiz, Dhamar, 3.–5. Juni 2015

● Yemen Images 66

Saudi air raids at Razeh area in Saada province; Cluster bombs, June 4 to 5, 2015

Saudische Luftschläge auf das Gebiet Razeh in der Provinz Saada, Streubomben, 4.–5. Juni 2015

●● Yemen Images 67

Saudi air raids at Kayl Mir, Amran Street, Taiz, June 5 to 7, 2015

Saudische Luftschläge auf Kayl Mir, Straße nach Amran, Taiz, 5.–7. Juni 2015

●● Yemen Images 68

Saudi air raids at Sanaa, June 6, 2015, part 1

Saudische Luftschläge auf Sanaa, 6. Juni 2015, Teil 1

● Yemen Images 69

Saudi air raids at Sanaa, June 6, 2015, part 2

Saudische Luftschläge auf Sanaa, 6. Juni 2015, Teil 2

● Yemen Images 70

Saudi air raids at Sanaa, June 6, 2015, part 3

Saudische Luftschläge auf Sanaa, 6. Juni 2015, Teil 3

●● Yemen Images 71

Saudi air raids at Al Mazarah, Mestaba, fruit truck, June 7 to 8, 2015

Saudische Luftschläge auf Al Mazarah, Mestaba, Obsttransporter, 7.–8. Juni 2015

●● Yemen Images 72

Saudi air raids at Maran, Haidan, Sanhan, Al Qaeda village, June 8 to 11, 2015

Saudische Luftschläge auf Maran, Haidan, Sanhan, Dorf Al Qaeda, Taiz, 8.–11. Juni 2015

●●● Yemen Images 73

Saudi air raid at the historical center of Sanaa, June 11, 2015, 2 am, part 1

Saudischer Luftschlag auf die historische Altstadt von Sanaa, 11. Juni 2015, 2 Uhr morgens, Teil 1

● Yemen Images 74

Saudi air raid at the historical center of Sanaa, June 11, 2015, 2 am, part 2

Saudischer Luftschlag auf die historische Altstadt von Sanaa, 11. Juni 2015, 2 Uhr morgens, Teil 2

● Yemen Images 75

Saudi air raid at the historical center of Sanaa, June 11, 2015, 2 am, part 3

Saudischer Luftschlag auf die historische Altstadt von Sanaa, 11. Juni 2015, 2 Uhr morgens, Teil 3

●● Yemen Images 76

Sanaa hospitals; Various Saudi air raids in Saada province, June 12, 2015

Krankenhäuser in Sanaa; Saudische Luftschläge auf die Provinz Sadaa, 12. Juni 2015

●● Yemen Images 77

Saudi air raids at Damaj and Rafehi (Manbah) in Saada province, June 12 and 13, 2015

Saudische Luftschläge auf Damaj und Rafehi (Manbah), Provinz Sadaa, 12.–13.Juni 2015

● Yemen Images 78

Saudi air raids at Sanaa (Bait Meyad), June 12, 2015, part 1

Saudische Luftschläge auf Sanaa (Bait Meyad), 12.Juni 2015, Teil 1

● Yemen Images 79

Saudi air raids at Sanaa (Bait Meyad), June 12, 2015, part 2

Saudische Luftschläge auf Sanaa (Bait Meyad), 12.Juni 2015, Teil 2

● Yemen Images 80

Saudi air raids at Sanaa (Bait Meyad), June 12, 2015, part 3

Saudische Luftschläge auf Sanaa (Bait Meyad), 12.Juni 2015, Teil 3

● Yemen Images 81

Destructions by various Saudi air raids in Amran, Ibb, Saada, Dhamar provinces, June 12 and 13, 2015

Zerstörungen durch verschiedene saudische Luftschlägein den Provinzen Amran, Ibb, Saada und Dhamar, 12.–13. Juni 2015

●● Yemen Images 82

Saudi air raid at Alhishmh area, city of Taiz, June 14, 2015

Saudischer Luftschlag auf das Viertel Alhishmh, Taiz, 14.Juni 2015

● Yemen Images 83

Various Saudi air raids in Saada city and province , June 15 to 17, 2015

Saudische Luftschläge in Stadt und Provinz Saada, 15.–17.Juni 2015

●● Yemen Images 84

Saudi air raid at al Hazim city, al Jauf province, June 14, 2015

Saudischer Luftschlag auf die Stadt al Hazim, Provinz al Jauf, 14. Juni 2015

●● Yemen Images 85

Saudi air raids at Arwa school for girls at Taiz and farmhouse in Hodeida province, June 15 and, 2015

Saudische Luftschläge auf die Arwa-Mädchenschule in Taiz und auf Farmhaus in der Provinz Hodeida, 15. und 16. Juni 2015

●● Yemen Images 86

Saudi air raids at Ghemar and Ragev areas in Saada province, and Mahweet province, June 18, 2015

Saudische Luftschläge auf die Gebiete Ghemar und Ragev in der Provinz Saada, und die Provinz Mahwit, 18.Juni 2015

● Yemen Images 87

Saudi air raids at Taiz city and province, June 20 and 21, 2015

Saudische Luftschläge auf Stadt und Provinz Taiz, 20.–21. Juni 2015

●● Yemen Images 88

Saudi air raids at Sanaa and Sewah, Marib province, hospital at Sanaa, June 18 to 20, 2015

Saudische Luftschläge auf Sanaa und Sewah in der Provinz Marib, Krankenhaus in Sanaa, 18.–20. Juni 2015

●● Yemen Images 89

Saudi air raid at Saqeen, Saada province, June 24, 2015; Destroyed cars in Razeh area, Saada province

Saudischer Luftschläge auf Saqin, Provinz Saada, 24. Juni 2015; Zerstörte Autos im Gebiet Razeh, Provinz Saada

●● Yemen Images 90

Saudi air raid at Mahabisha, Saada province, June 26, 2015

Saudischer Luftschlag auf Mahabisha, Provinz Saada, 26. Juni 2015

● Yemen Images 91

Saudi air raid at Maaz and Anad regions, Saada province, June 25, 2015

Saudischer Luftschlag auf die Regionen Maaz und Anad, Provinz Saada, 25. Juni 2015

● Yemen Images 92

Saudi air raids at Harad city, Hajjah province, and Ghafirah, Saada province, June 26, 2015

Saudischer Luftschläge auf Harad, Provinz Hajjah, und Ghafirah, Provinz Saada, 26. Juni 2015

● Yemen Images 93

Saudi air raids at Hodeida, Lahj province and Saada province, June 17 to 26, 2015

Saudische Luftschläge auf Hodeida, die Provinzen Lahj und Saada, 17. bis 26. Juni 2015

●● Yemen Images 94

Saudi air raid at Midi (Hajjat), Mahweet province, Saada, Khadat (Lahj), Hawban (Taiz), June 28 to 30, 2015

Saudische Luftschläge auf Midi (Hajjat), die Provinz Mahwit, Saada, Khadat (Lahj), Hawban (Taiz), 28.–30. Juni 2015

● Yemen Images 95

Saudi air raids at the street between Sanaa and Saada, June 29, 2015

Saudische Luftschläge auf die Straße zwischen Sanaa und Saada, 29. Juni 2015

●● Yemen Images 96

Saudi air raids at Sarwah (Marib), Dalih province, Saada and surroundings, June 29 to July 2, 2015

Saudische Luftschläge auf Sarwah (Marib), Provinz Dalih, Saada und Umgebung, 29. Juni – 2. Juli 2015

●● Yemen Images 97

Saudi air raids at Batal (Taiz or Hodeida) and Lahj province, July 2, 2015

Saudische Luftschläge auf Batal (Taiz or Hodeida) und die Provinz Lahj, 2. Juli 2015

●● Yemen Images 98

Saudi air raid at Sanaa, July 2, 2015, part 1

Saudischer Luftschlage auf Sanaa, 2. Juli 2015, Teil 1

●● Yemen Images 99

Saudi air raids at Sanaa, part 2, and Saada, July 2, 2015

Saudische Luftschläge auf Sanaa, Teil 2, und Saada, 2. Juli 2015

● Yemen Images 100

Saudi air raid at Sanaa, night July 2 to 3, 2015, part 1

Saudischer Luftschlag auf Sanaa, Nacht vom 2. auf den 3. Juli 2015, Teil 1

●● Yemen Images 101

Saudi air raid at Sanaa, night July 2 to 3, 2015, part 2

Saudischer Luftschlag auf Sanaa, Nacht vom 2. auf den 3. Juli 2015, Teil 2

● Yemen Images 102

Saudi air raids at Dhamar province, Dhahian city and Al Djamlh, Saada province, July 2, 2015

Saudische Luftschläge auf die Provinz Dhamar, die Stadt Dhahian und Al Djamlh, Provinz Saada, 2. Juli 2015

● Yemen Images 103

Saudi air raids at wheat distribution place at Saada and at Maran area, Saada province, July 2 and 3, 2015

Saudische Luftschläge auf Platz für Getreideverteilung in Saada und auf das Gebiet Maran, Provinz Saada, 2. und 3. Juli 2015

●● Yemen Images 104

Saudi air raids at Bait al Faqih district, Hodeida province, and Valley Alhsb Ed Dahi, Taiz province, July 3, 2015

Saudische Luftschläge auf den Disrikt Bait al Faqih, Provinz Hodeida, und Tal Alhsb Ed Dahi, Provinz Taiz, 3. Juli 2015

● Yemen Images 105

Saudi air raid at market in Aahm, Hajjah province, night July 4 to 5, 2015, part 1

Saudischer Luftschlag auf Markt von Aahm, Provinz Hajjah, Nacht 4. auf 5. Juli 2015, Teil 1

● Yemen Images 106

Saudi air raid at market in Aahm, Hajjah province, night July 4 to 5, 2015, part 2

Saudischer Luftschlag auf Markt von Aahm, Provinz Hajjah, Nacht 4. auf 5. Juli 2015, Teil 2

● Yemen Images 107

Saudi air raid at market in Fayoosh, Lahj province, July 6, 2015, part 1

Saudischer Luftschlag auf Markt von Fayusch, Provinz Lahj, 6. Juli 2015, Teil 1

● Yemen Images 108

Saudi air raid at market in Fayoosh, Lahj province, July 6, 2015, part 2

Saudischer Luftschlag auf Markt von Fayusch, Provinz Lahj, 6. Juli 2015, Teil 2

● Yemen Images 109

Saudi air raid at market in Jawb (Joub), Amran province, July 6, 2015, part 1

Saudischer Luftschlag auf den Markt in Jawb (Joub), Provinz Amran, 6. Juli 2015, Teil 1

● Yemen Images 110

Saudi air raid at market in Jawb (Joub), Amran province, July 6, 2015, part 2

Saudischer Luftschlag auf den Markt in Jawb (Joub), Provinz Amran, 6. Juli 2015, Teil 2

● Yemen Images 111

Saudi air raids at markets in Amran province, July 6, 2015

Saudische Luftschläge auf Märkte in der Provinz Amran, 6. Juli 2015

● Yemen Images 112

Saudi air raids at Sanaa and Saada province, July 4 and 5, 2015

Saudische Luftschläge auf Sanaa und die Provinz Sanaa, 4.–5. Juli 2015

●● Yemen Images 113

Saudi air raids at Sanaa, Habbab region (Mari), Taiz, al Dhaher area (Saada), July 6, 2015

Saudische Luftschläge auf Sanaa, Habbab (Mari), Taiz, al Dhaher (Saada, 6. Juli 2015

●● Yemen Images 114

Saudi air raids at Fardhat Nehim bridge, Marib or Amran, al Dahjum (Mahweet), Central prison, July 6 and 7, 2015

Saudische Luftschläge auf Fardhat Nehi-Brücke, Marib oder Amran, al Dahjum (Mahweet), Zentralgefängnis, 6.–7. Juli 2015

●● Yemen Images 115

Saudi air raids at store in Mansouria, and at clinic in Jabal Rass, Hodeida province, July 7, 2015

Saudische Luftschläge auf Geschäft in Mansouria, und auf Klinik in Jabal Rass, Provinz Hodeida, 7.–8. Juli 2015

●● Yemen Images 120

Saudi air raid at al-Hadhera, area of Sanhan, Sanaa province, July 10, 2015

Saudischer Luftschlag auf al-Hadhera, Gebiet Sanhan, Provinz Sanaa, 10. Juli 2015

● Yemen Images 121

Saudi air raid at Zahrat al-Madaen (Flower) wedding hall in Sanaa, July 10, 2015

Saudischer Luftschlag auf die Zahrat al-Madaen (Blumen)-Hochzeitshalle in Sanaa, 10. Juli 2015

● Yemen Images 122

Saudi air raid at external clinic of military hospital, Sanaa, July 11, 2015

Saudischer Luftschlag auf die externe Klinik des Militärkrankenhauses, Sanaa, 11. Juli 2015

● Yemen Images 123

Saudi air raid at textile factory, Sanaa, July 11, 2015

Saudischer Luftschlag auf Textilfabrik, Sanaa, 11. Juli 2015

●● Yemen Images 124

Saudi air raid at Taiz province, July 11, 2015

Saudischer Luftschlag auf die Provinz Taiz, 11. Juli 2015

● Yemen Images 125

Saudi air raid at Bait Buos area, 50. street, Sanaa, July 12, 2015, part 1

Saudischer Luftschlag auf das Viertel Bait Buos, 50. Straße, Sanaa, 12. Juli 2015, Teil 1

●● Yemen Images 126

Saudi air raid at Bait Buos area, 50. street, Sanaa, July 12, 2015, part 2

Saudischer Luftschlag auf das Viertel Bait Buos, 50. Straße, Sanaa, 12. Juli 2015, Teil 2

● Yemen Images 127

Saudi air raid at Al Khyool (Horses) wedding hall, July 11, 2015

Saudischer Luftschlag auf die Al Khyul (Pferde-) Hochzeitshalle in Sanaa, 11. Juli 2015

●● Yemen Images 128

Saudi air raid at Madinat al-Ummal area, Sawan quarter, Sanaa, July 12, 2015, in the night, part 1

Saudischer Luftschlag auf die Gegend Madinat al-Ummal, Sawan-Viertel, Sanaa, 12. Juli 2015, nachts, Teil 1

● Yemen Images 129

Saudi air raid at Madinat al-Ummal area, Sawan quarter, Sanaa, July 12, 2015, in the night, part 2

Saudischer Luftschlag auf die Gegend Madinat al-Ummal, Sawan-Viertel, Sanaa, 12. Juli 2015, nachts, Teil 2

● Yemen Images 130

Saudi air raid at Madinat al-Ummal area, Sawan quarter, Sanaa, July 12, 2015, in the night, part 3

Saudischer Luftschlag auf die Gegend Madinat al-Ummal, Sawan-Viertel, Sanaa, 12. Juli 2015, nachts, Teil 3

● Yemen Images 131

Saudi air raid at Madinat al-Ummal area, Sawan quarter, Sanaa, July 12, 2015, in the night, part 4

Saudischer Luftschlag auf die Gegend Madinat al-Ummal, Sawan-Viertel, Sanaa, 12. Juli 2015, nachts, Teil 4

● Yemen Images 132

Saudi air raid at Madinat al-Ummal area, Sawan quarter, Sanaa, July 12, 2015, in the night, part 5

Saudischer Luftschlag auf die Gegend Madinat al-Ummal, Sawan-Viertel, Sanaa, 12. Juli 2015, nachts, Teil 5

● Yemen Images 133

Saudi air raid at Madinat al-Ummal area, Sawan quarter, Sanaa, July 12, 2015, in the night, part 6

Saudischer Luftschlag auf die Gegend Madinat al-Ummal, Sawan-Viertel, Sanaa, 12. Juli 2015, nachts, Teil 6

●● Yemen Images 134

Saudi air raid at Madinat al-Ummal area, Sawan quarter, Sanaa, July 12, 2015, in the night, part 7

Saudischer Luftschlag auf die Gegend Madinat al-Ummal, Sawan-Viertel, Sanaa, 12. Juli 2015, nachts, Teil 7

●● Yemen Images 135

Saudi air raid at al-Sayani area, Ibb province, July 12, 2015

Saudischer Luftschlag auf das Gebiet al Sayani, Provinz Ibb, 12. Juli 2015

● Yemen Images 136

Saudi air raids at Sanaa and several bridges, July 12 and 14, 2015

Saudischer Luftschlag auf Sanaa und mehrere Brücken, 12. und 14. Juli 2015

●● Yemen Images 137

Saudi air raids at Razeh area, Saada pr.; Alamsheeh area, Amran pr.; Tihamah (Western coastal region), July 14–15, 2015

Saudische Luftschläge auf Gebiet Razeh, Pr. Saada; Gebiet Alamshih, Pr. Amran; Tihama-Gebiet (Westküste), 14.–5. Juli 2015

●● Yemen Images 138

Saudi air raid at the house of the Shaybah family in Saada province, July 15, 2015

Saudischer Luftschlag auf das Haus der Familie Shaybah, Provinz Saada, 15. Juli 2015

●● Yemen Images 139

Saudi air raid at market in Alzkrh (Al Taizia), Taiz province, July 15, 2015

Saudischer Luftschlag auf Markt in Alzkrh (Al Taizia), Provinz Taiz, 15. Juli 2015

● Yemen Images 140

Saudi air raid at Haradh, Hajjah province, July 15, 2015

Saudischer Luftschlag auf Haradh, Provinz Hajjah, 15. Juli 2015

●● Yemen Images 141

Saudi air raids at a petrol station and truck with drinking-water, Sanaa, Mustaba; Aden, July 15 and 17, 2015

Saudische Luftschläge auf Tankstelle und einen LKW mit Trinkwasser, Sanaa; Mustaba; Aden, 15. und 17 Juli 2015

● Yemen Images 142

Visits at air raid victims in the Republican Hospital at Sanaa, July 16 and 18, 2015

Besuche bei Opfern von Luftangriffen im Republik-Krankenhaus in Sanaa, 16. und 18. Juli 2015

●● Yemen Images 143

Saudi air raid at al Anasi district, Sanaa, July 16, 2015

Saudischer Luftschlag auf das Viertel al Anasi, Sanaa. 16. Juli 2015

●● Yemen Images 144

Saudi air raid at Saada province (Sha’af region and others), July 17, 2015

Saudischer Luftschlag auf die Provinz Saada (Gebiet Sha’af und andere), 17. Juli 2015

●● Yemen Images 145

Saudi air raid at Yareem, Ibb province, July 19, 2015, part 1

Saudischer Luftschlag auf Yarim, Provinz Ibb, 19. Juli 2015, Teil 1

● Yemen Images 146

Saudi air raid at Yareem, Ibb province, July 19, 2015, part 1

Saudischer Luftschlag auf Yarim, Provinz Ibb, 19. Juli 2015, Teil 1

● Yemen Images 147

Saudi air raids at poultry farm; Aden airport; Abyan stadium, Sanaa; al Malaheedh region, July 18 and 19, 2015

Saudische Luftschläge auf Hühnerfarm; Flughafen Aden; Abyan-Stadion, Sanaa; Gebiet al Malahidh, 18.–19. Juli 2015

● Yemen Images 148

Saudi air raid at al Muqanea village, Munaba area, Saada province, July 19, 2015

Saudischer Luftschlag auf das Dorf al Muqanea, Gebiet Munaba, Provinz Saada, 19. Juli 2015

● Yemen Images 149

Saudi air raid at al Sadr village, Ketaf district, Saada province, July 20, 2015

Saudischer Luftschlag auf das Dorf al Sadr, Distrikt Ketaf, Provinz Saada, 20. Juli 2015

●● Yemen Images 150

Saudi air raids at Saada; Dhamar university; Dhalae province; oil pipeline, Marib; al Zuberi school, Amran, July 19–20, 2015

Saudische Luftschläge auf Saada, Universität Dhamar, Prov. Dhalae; Pipeline, Marib, al Zuberi-Schule, Amran, 19.–20. Juli 2015

●● Yemen Images 151

Saudi air raid at Hussein (al Hussen) school and adjacent market, in Hazez area, City of Sanaa, July 20, 2015, part 1

Saudischer Luftschlag auf die Hussein (al Hussen) Schule und benachbarten Markt, Hazez-Viertel, Stadt Sanaa, 20. Juli 2015, Teil 1

● Yemen Images 152

Saudi air raid at Hussein (al Hussen) school and adjacent market, in Hazez area, City of Sanaa, July 20, 2015, part 2

Saudischer Luftschlag auf die Hussein (al Hussen) Schule und benachbarten Markt, Hazez-Viertel, Stadt Sanaa, 20. Juli 2015, Teil 2

● Yemen Images 153

Saudi air raids at mosque and settlement in Saada province; at house of Maj. Gen. Mahdi in Sanaa, July 20, 2015

Saudische Luftschläge auf die Moschee und Siedlung in der Provinz Saada; auf Haus von Generalmajor Mahdi, Sanaa, 20. Juli 2015

● Yemen Images 154

Saudi air raids at Dhalae; at government building at Bihan, July 20–21, 2015

Saudische Luftschläge auf Dhalae ; auf Regierungsgebäude in Bihan, 20.–21. Juli 2015

●● Yemen Images 155

People injured by Saudi air raids; Saudi air raid at school and sports complex, Saada province, July 23, 2015

Saudischer Luftschlag auf Schul- und Sportkomplex, Provinz Saada, 23. Juli 2015

●● Yemen Images 156

Saudi air raid at Shaddah area, Saada province, Aksa school, Hayran area, Hajjah pr.; Hota, Lahj pr.;July 23, 2015

Saudischer Luftschlag auf das Gebiet Shaddah, Provinz Saada; die Aksa-Schule, Hayran, Pr. Hajjah; Hota, Pr. Lahj, , 23. Juli 2015

●● Yemen Images 157

Saudi air raids at Haydan, Saada province; sportshall at Dhamar; bridges in Amran and Lahj province; Hajjah pr., July 23–24, 2015

Saudische Luftschläge auf Haydan, Saada; Sporthalle in Dhamar; Brücken in Amran und Lahj; Pr. Hajjah, 23.–24. Juli 2015

●● Yemen Images 158

Saudi air raid at Mokha city, Taiz province, night July 24, part 1

Saudischer Luftschlag auf die Stadt Mokha, Provinz Taiz, 24. Juli 2015 in der Nacht, Teil 1

● Yemen Images 159

Saudi air raid at Mokha city, Taiz province, night July 24, part 2

Saudischer Luftschlag auf die Stadt Mokha, Provinz Taiz, 24. Juli 2015 in der Nacht, Teil 2

● Yemen Images 160

Saudi air raid at Mokha city, Taiz province, night July 24, part 3

Saudischer Luftschlag auf die Stadt Mokha, Provinz Taiz, 24. Juli 2015 in der Nacht, Teil 3

● Yemen Images 161

Saudi air raid at Mokha city, Taiz province, night July 24, part 4

Saudischer Luftschlag auf die Stadt Mokha, Provinz Taiz, 24. Juli 2015 in der Nacht, Teil 4

● Yemen Images 162

Saudi air raid at Mokha city, Taiz province, night July 24, part 5

Saudischer Luftschlag auf die Stadt Mokha, Provinz Taiz, 24. Juli 2015 in der Nacht, Teil 5

● Yemen Images 163

Saudi air raid at Mokha city, Taiz province, night July 24, part 6

Saudischer Luftschlag auf die Stadt Mokha, Provinz Taiz, 24. Juli 2015 in der Nacht, Teil 6

● Yemen Images 164

Saudi air raid at Mokha city, Taiz province, night July 24, part 7

Saudischer Luftschlag auf die Stadt Mokha, Provinz Taiz, 24. Juli 2015 in der Nacht, Teil 7

● Yemen Images 165

Saudi air raid at Mokha city, Taiz province, night July 24, part 8

Saudischer Luftschlag auf die Stadt Mokha, Provinz Taiz, 24. Juli 2015 in der Nacht, Teil 8

● Yemen Images 166

Saudi air raid at Mokha city, Taiz province, night July 24, part 9

Saudischer Luftschlag auf die Stadt Mokha, Provinz Taiz, 24. Juli 2015 in der Nacht, Teil 9

● Yemen Images 167

Saudi air raid at Mokha city, Taiz province, night July 24, part 10

Saudischer Luftschlag auf die Stadt Mokha, Provinz Taiz, 24. Juli 2015 in der Nacht, Teil 10

●● Yemen Images 168

Saudi air raid at Mokha city, Taiz province, night July 24, part 11 (HRW report: Yemen Images 177)

Saudischer Luftschlag auf die Stadt Mokha, Provinz Taiz, 24. Juli 2015 in der Nacht, Teil 11 (HRW-Bericht: Yemen Images 177)

●● Yemen Images 169

Saudi air raids at Karesh, Lahj province, July 26, 2015

Saudischer Luftschlag auf Karesh, Provinz Lahj, 26. Juli 2015

● Yemen Images 170

Saudi air raids at Saada, July 26, 2015; Situation at Saada, End of July, 2015

Saudischer Luftschlag auf Saada, 26. Juli 2015; Lage in Saada, Ende Juli 2015

●● Yemen Images 171

Saudi air raids at Marib and Al-Jawf provinces, about July 24 and 25, 2015

Saudische Luftschläge auf die Provinzen Marib und Al-Jawf, um den 24. und 25. Juli 2015

●● Yemen Images 172

Saudi air raids at Mustaba (Hajjah province) and Taiz, July 27 and August 5, 2015

Saudische Luftschläge auf Mustaba (Provinz Hajjah) und Taiz, 27. Juli und 5. August 2015

●● Yemen Images 173

Saudi air raids at Saada and Hayes area, Hodeida province, August 6 and 7, 2015

Saudische Luftschläge auf Saada und das Gebiet Hayes, Provinz Hodeida, 6. und 7. August 2015

● Yemen Images 174

The street from Sanaa to Saada, Beginning of August, 2015

Die Straße von Sanaa nach Saada, Anfang August 2015

● Yemen Images 175

Cluster bombs in Saada; Saudi air raids at Baqim, Razeh, Ammar, Saada province, August 7, 2015

Sprengbomben in Saada; Saudische Luftschläge auf Baqim, Razeh, Ammar, Provinz Saada, 7. August 2015

●● Yemen Images 176

Saudi air raids at Amran city, Dhahian city (Saada province), al Jawf province, August 7 and 8, 2015

Saudische Luftschläge die Stadt Amran, die Stadt Dhahian (Provinz Saada) und die Provinz al Jawf, 7. und 8. August 2015

●● Yemen Images 177

Saudi air raid at Mokha city, Taiz province, night July 24, Report by Human Rights Watch

Saudischer Luftschlag auf die Stadt Mokha, Provinz Taiz, 24. Juli 2015 nachts, Human Rights Watch-Bericht

● Yemen Images 178

Saada after Saudi air raids, End of July – Beginning of August, 2015

Saada nach den saudischen Luftschlägen, Ende Juli – Anfang August 2015

● Yemen Images 179

Saada after Saudi air raids, End of July – Beginning of August, 2015

Saada nach den saudischen Luftschlägen, Ende Juli – Anfang August 2015

●● Yemen Images 180

Saudi air raid at the village of Bill Balrdmh, Al Radhama area, Ibb province, August 9, 2015

Saudischer Luftschlag auf das Dorf Bill Balrdmh, Gebiet Al Radhama, Provinz Ibb, 9. August 2015

●● Yemen Images 181

Saudi air raid at the village of Habasha, Harf Safyan area, Amran province, August 9, 2015

Saudischer Luftschlag auf das Dorf Habasha, Gebiet Harf Safyan, Provinz Amran, 9. August 2015

● Yemen Images 182

Saudi air raids at Hodeida airport, Razeh area, Saada province, Saada, August 10 to 12, 2015

Saudische Luftschläge auf den Flughafen von Hodeida, das Gebiet Razeh, Provinz Saada, Saada, 10.–12. August 2015

●● Yemen Images 183

Saudi air raids at Sanaa-Marib road, Ibb, al Madan (Amran), Howaidy, Ketaf district, Saada province, August 10 to 14, 2015

Saudische Luftschläge auf die Straße Sanaa-Marib, Ibb, al Madan (Amran), Howaidy, Distrikt Ketaf, Prov. Saada, 10.–14. August 2015

●● Yemen Images 184

Saudi air raids at Dhamar, Ibb, Hodeida, August 12 to 16, 2015

Saudische Luftschläge auf Dhamar, Ibb, Hodeida, 12.–16. August 2015

● Yemen Images 185

Refugees in Yemen, Mid of August, 2015

Flüchtlinge im Jemen, Mitte August 2015

●● Yemen Images 186

Saudi air raids at Ibb province, August 17, 2015

Saudische Luftschläge auf die Provinz Ibb, 17. August 2015

●● Yemen Images 187

Saudi air raids at Haydan area, Saada province, a bridge, Marib province, road Sanaa–Taiz, August 17, 2015

Saudische Luftschläge auf Haydan, Provinz Saada, eine Brücke in der Provinz Marib, die Straße Sanaa–Taiz, 17. August 2015

●● Yemen Images 188

Saudi air raids at Hodeida, August 17 and 18, 2015, part 1, harbour

Saudische Luftschläge auf Hodeida, 17. und 18. August 2015, Teil 1, Hafen

●● Yemen Images 189

Saudi air raids at Hodeida, August 17 and 18, 2015, part 2

Saudische Luftschläge auf Hodeida, 17. und 18. August 2015, Teil 2

●● Yemen Images 190

Saudi air raid at Amran, August 18, 2015, part 1 (part 2, 3: Yemen Images 195, 196)

Saudischer Luftschlag auf Amran, 18. August 2015, Teil 1 (Teil 2, 3: Yemen Images 195, 196)

●● Yemen Images 191

Saudi air raid against Haradh area, Saada province, August 18, 2015

Saudischer Luftschlag auf das Gebiet Haradh, Provinz Saada, 18. August 2015

● Yemen Images 192

Destructions at Jebla, Ibb province, and at Taiz, Saudi air raid at Sanaa airport, August 17 and 19, 2015

Zerstörungen in Jebla, Provinz Ibb, und Taiz, saudischer Luftschlag auf den Flughafen von Sanaa, 17. und 19. August 2015

● Yemen Images 193

Saudi air raids at Arhab district, Sanaa province, and Baqim directorate, Saada province, August 18, 2015

Saudische Luftschläge auf das Gebiet Arhab, Provinz Sanaa, und das Direktorat Baqim, Provinz Saada, 18. August 2015

●● Yemen Images 194

Saudi air raids at truck; at Ismailite mosque in Saada province; Destructions at Taiz

Saudische Luftschläge auf LKW, auf eine ismailitische Moschee in der Provinz Saada; Zerstörungen in Taiz

●● Yemen Images 195

Saudi air raid at Amran, August 18, 2015, part 2 (part 1: Yemen Images 190)

Saudischer Luftschlag auf Amran, 18. August 2015, Teil 2 (Teil 1: Yemen Images 190)

●● Yemen Images 196

Saudi air raid at Amran, August 18, 2015, part 3

Saudischer Luftschlag auf Amran, 18. August 2015, Teil 3

●● Yemen Images 197

Saudi air raids at Ad Dahi, Hodeida province, night August 18 to 19, 2015, part 1

Saudische Luftschläge auf Ad Dahi, Provinz Hodeida, Nacht 18. auf 19. August 2015, Teil 1

● Yemen Images 198

Saudi air raids at Ad Dahi, Hodeida province, night August 18 to 19, 2015, part 2, and at Bait al-Faqih

Saudische Luftschläge auf Ad Dahi, Provinz Hodeida, Nacht 18. auf 19. August 2015, Teil 2, und auf Bait al-Faqih

● Yemen Images 199

Destructions by Saudi air raids at historical Marib, posted Aug. 19, 2015

Zerstörungen durch saudische Luftschläge im historischen Marib, gepostet am 19. August 2015

● Yemen Images 200

Saudi air raids at Sanaa and Hajjah province, August 19, 2015

Saudische Luftschläge auf Sanaa und die Provinz Hajjah, 19. August 2015

●● Yemen Images 201

Saudi air raids at Taiz, August 20, 2015, part 1

Saudische Luftschläge auf Taiz, 20. August 2015, Teil 1

● Yemen Images 202

Saudi air raids at Taiz, August 20, 2015, part 2

Saudische Luftschläge auf Taiz, 20. August 2015, Teil 2

● Yemen Images 203

Saudi air raids at Taiz, August 20, 2015, part 3

Saudische Luftschläge auf Taiz, 20. August 2015, Teil 3

● Yemen Images 204

Saudi air raids at Taiz, August 20, 2015, part 4

Saudische Luftschläge auf Taiz, 20. August 2015, Teil 4

●● Yemen Images 205

Saudi air raids at Marib province, Hajjah province, Hodeida city, August 21–24, 2015

Saudische Luftschläge auf die Provinzen Marib und Hajjah und die Stadt Hodeida, 21.–24. August 2015

● Yemen Images 206

Saudi air raid at Arhab district, Sanaa province, August 23, 2015

Saudischer Luftschlag auf die den Distrikt Arhab, Provinz Sanaa, 22. August 2015

● Yemen Images 207

Saudi air raids at Bani Mattar and Razeh regions, Sanhan village, Saada province, , August 24–25, 2015

Saudische Luftschläge auf die Gebiete Bani Mattar und Razeh und das Dorf Sanhan, Provinz Saada,. 24.–25. August 2015

● Yemen Images 208

Saudi air raids at government buildings at Amran, August 25, 2015

Saudische Luftschläge auf Regierungsgebäude in Amran, 25. August 2015

●● Yemen Images 226

Saudi-Coalition air raid at Sanaa, September 9, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 9. September 2015

● Yemen Images 227

Permanent Saudi-Coalition air raids at Sanaa, day and night, September 8 and 9, 2015

Ständige Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa, tags und nachts, 8.–9. September 2015

● Yemen Images 228

Destructions by Saudi-Coalition air strikes at Sanaa, about September 9, 2015

Zerstörungen durch Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa, ca. 9. September 2015

● Yemen Images 229

Saudi air raids at Sanaa, September 8, 2015: Victims

Saudische Luftschläge auf Sanaa, 8. September 2015: Opfer

●● Yemen Images 230

Saudi-Emiratian air raids at Yarim, Ibb province, September 7, 2015, part 1

Saudisch-emiratische Luftschläge auf Yarim, Provinz Ibb, 7. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 231

Saudi-Emiratian air raids at Yarim, Ibb province, September 7, 2015, part 2

Saudisch-emiratische Luftschläge auf Yarim, Provinz Ibb, 7. September 2015, Teil 2

● Yemen Images 232

Saudi-Emiratian air raids at Yarim, Ibb province, September 7, 2015, part 3

Saudisch-emiratische Luftschläge auf Yarim, Provinz Ibb, 7. September 2015, Teil 3

● Yemen Images 233

Saudi-Emiratian air raids at Yarim, Ibb province, September 7, 2015, part 4

Saudisch-emiratische Luftschläge auf Yarim, Provinz Ibb, 7. September 2015, Teil 4

●● Yemen Images 234

Saudi air raid at 10 or 12 trucks on the road between Hodeida and Mokha, September 8, 2015, part 1

Saudischer Luftschlag auf 10 oder 12 LKWs auf der Straße zwischen Hodeida und Mokha, 8. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 235

Saudi air raid at 10 or 12 trucks on the road between Hodeida and Mokha, September 8, 2015, part 2

Saudischer Luftschlag auf 10 oder 12 LKWs auf der Straße zwischen Hodeida und Mokha, 8. September 2015, Teil 2

●● Yemen Images 236

Saudi air raids at Indian boatsmen in the Red Sea, and at Al Mazrak, Hajjah province, September 9, 2015

Saudische Luftschläge auf indische Seeleute im Roten Meer und auf Al Mazrak, Provinz Hajjah, 9. September 2015

●● Yemen Images 237

Saudi air raids at Taiz, Shabwa province, Al Bayda city, September 9, 2015

Saudische Luftschläge auf Taiz, die Provinz Shabwa, die Stadt Al Bayda, 9. September 2015

● Yemen Images 238

Saudi-Coalition air raids at Baraqish, Al Jawf province, May, July, August, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Baraqisch, Provinz Al Jawf, Mai, Juli, August 2015

● Yemen Images 239

Saudi-Coalition air raid at Ar Rahidah, province of Taiz, September 10, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Ar Rahidah, Provinz Taiz, 10. September 2015

●● Yemen Images 240

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 10, 2015, part 1

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa, 10. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 241

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 10, 2015, part 2

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa, 10. September 2015, Teil 2

●● Yemen Images 253

Saudi-Coalition air raids at Mehdeida (Mahdidh) area, Baqim district, Saada province, September 15, 2015, part 1

Luftschläge der saudischen Koalition auf das Gebiet Mehdeida (Mahdidh), Distrikt Baqim, Provinz Saada, 15. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 254

Saudi-Coalition air raids at Mehdeida (Mahdidh) area, Baqim district, Saada province, September 15, 2015, part 2

Luftschläge der saudischen Koalition auf das Gebiet Mehdeida (Mahdidh), Distrikt Baqim, Provinz Saada, 15. September 2015, Teil 2

● Yemen Images 255

Saudi-Coalition air raids at Anes and Dharwan (Dooran), Dhamar province, September 15, 2015, part 1

Luftschläge der saudischen Koalition auf Anes und Dharwan (Dooran), Provinz Dhamar, 15. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 256

Saudi-Coalition air raids at Anes and Dharwan (Dooran), Dhamar province, September 15, 2015, part 2

Luftschläge der saudischen Koalition auf Anes und Dharwan (Dooran), Provinz Dhamar, 15. September 2015, Teil 2

● Yemen Images 257

Saudi-Coalition air raids at Anes and Dharwan (Dooran), Dhamar province, September 15, 2015, part 3

Luftschläge der saudischen Koalition auf Anes und Dharwan (Dooran), Provinz Dhamar, 15. September 2015, Teil 3

● Yemen Images 258

Saudi-Coalition air raids at Anes and Dharwan (Dooran), Dhamar province, September 15, 2015, part 4

Luftschläge der saudischen Koalition auf Anes und Dharwan (Dooran), Provinz Dhamar, 15. September 2015, Teil 4

●● Yemen Images 259

Saudi-Coalition air raid at Shaares bridge and market, Hajjah province, September 15, 2015, part 1

Luftschlag der saudischen Koalition auf Brücke und Markt in Shaares, Provinz Hajjah, 15. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 260

Saudi-Coalition air raid at Shaares bridge and market, Hajjah province, September 15, 2015, part 2

Luftschlag der saudischen Koalition auf Brücke und Markt in Shaares, Provinz Hajjah, 15. September 2015, Teil 2

●● Yemen Images 261

Saudi-Coalition air raids at four bridges on the road between Hodeida and Sanaa in Al Mahwit province, September 15, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf vier Brücken auf der Straße zw. Hodeida und Sanaa, Provinz Al Mahwit, 15. September 2015

● Yemen Images 262

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 16, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. 16. September 2015

● Yemen Images 263

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 17, 2015, part 1

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. 17. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 264

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 17, 2015, part 2

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. 17. September 2015, Teil 2

●● Yemen Images 265

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 17, 2015, part 3

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. 17. September 2015, Teil 3

●● Yemen Images 266

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 17, 2015, part 4

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. 17. September 2015, Teil 4

● Yemen Images 267

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 17, 2015, part 5

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. 17. September 2015, Teil 5

● Yemen Images 268

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 17, 2015, part 6

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. 17. September 2015, Teil 6

● Yemen Images 269

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 17, 2015, part 7

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. 17. September 2015, Teil 7

● Yemen Images 270

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 17, 2015, part 8

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. 17. September 2015, Teil 8

●● Yemen Images 271

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 17, 2015, part 9

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. 17. September 2015, Teil 9

● Yemen Images 272

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 18, 2015, part 1

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. 18. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 273

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, September 18, 2015, part 2

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. 18. September 2015, Teil 2

● Yemen Images 274

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 1

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 275

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 2

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 2

● Yemen Images 276

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 3

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 3

● Yemen Images 277

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 4

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 4

● Yemen Images 278

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 5

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 5

●● Yemen Images 279

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 6

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 6

●● Yemen Images 280

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 7

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 7

● Yemen Images 281

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 8

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 8

●● Yemen Images 282

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 9

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 9

● Yemen Images 283

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 10

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 10

● Yemen Images 284

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 11

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 11

●● Yemen Images 285

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 12

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 12

● Yemen Images 286

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 13

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 13

●● Yemen Images 287

Saudi-Coalition air raids at Sanaa, night September 18 to 19, 2015, part 14

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa. Nacht 18. auf 19. September 2015, Teil 14

● Yemen Images 292

Saudi Coalition air raid at Sharw village, Marran area, Saada province, September 18, 2015, part 1

Saudische Luftschläge auf das Dorf Sharw, Gebiet Marran, Provinz Saada, 18. September 2015, Teil 1

●● Yemen Images 293

Saudi Coalition air raid at Sharw village, Marran area, Saada province, September 18, 2015, part 2

Saudische Luftschläge auf das Dorf Sharw, Gebiet Marran, Provinz Saada, 18. September 2015, Teil 2

● Yemen Images 294

Saudi Coalition air raid at market in Al Maqna’a, Manba district, Saada province, September 19, 2015, part 1

Luftschlag der saudischen Koalition auf Markt in Al Maqna’a, Distrikt Manba, Provinz Saada, 19. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 295

Saudi Coalition air raid at market in Al Maqna’a, Manba district, Saada province, September 19, 2015, part 2

Luftschlag der saudischen Koalition auf Markt in Al Maqna’a, Distrikt Manba, Provinz Saada, 19. September 2015, Teil 2

●● Yemen Images 296

Saudi Coalition air raid at market in Al Maqna’a, Manba district, Saada province, September 19, 2015, part 3

Luftschlag der saudischen Koalition auf Markt in Al Maqna’a, Distrikt Manba, Provinz Saada, 19. September 2015, Teil 3

●● Yemen Images 297

Saudi Coalition air raids at Dhmar, Hajjah and Saada province, September 17 to 21, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf die Provinzen Dhamat, Hajjah und Saada, 17. bis. September 2015

● Yemen Images 298

Saudi Coalition air raid at market in Al Shagaaderah, Hajjah province, September 21, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf den Markt in Al Shagaaderah, Provinz Hajjah, 21. September 2015

●● Yemen Images 299

Saudi Coalition air raid at Alhasaba quarter, Sanaa, September 21, 2015, part 1

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Viertel Alhasaba, Sanaa, 21. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 300

Saudi Coalition air raid at Alhasaba quarter, Sanaa, September 21, 2015, part 2

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Viertel Alhasaba, Sanaa, 21. September 2015, Teil 2

● Yemen Images 301

Saudi Coalition air raid at Alhasaba quarter, Sanaa, September 21, 2015, part 3

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Viertel Alhasaba, Sanaa, 21. September 2015, Teil 3

● Yemen Images 302

Saudi Coalition air raid at Alhasaba quarter, Sanaa, September 21, 2015, part 4

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Viertel Alhasaba, Sanaa, 21. September 2015, Teil 4

● Yemen Images 303

Saudi Coalition air raid at Alhasaba quarter, Sanaa, September 21, 2015, part 5

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Viertel Alhasaba, Sanaa, 21. September 2015, Teil 5

●● Yemen Images 304

Saudi Coalition air raid at Alhasaba quarter, Sanaa, September 21, 2015, part 6

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Viertel Alhasaba, Sanaa, 21. September 2015, Teil 6

● Yemen Images 305

Saudi Coalition air raid at Alhasaba quarter, Sanaa, September 21, 2015, part 7

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Viertel Alhasaba, Sanaa, 21. September 2015, Teil 7

● Yemen Images 306

Saudi Coalition air raid at Alhasaba quarter, Sanaa, September 21, 2015, part 8

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Viertel Alhasaba, Sanaa, 21. September 2015, Teil 8

● Yemen Images 307

Saudi Coalition air raid at Alhasaba quarter, Sanaa, September 21, 2015, part 9

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Viertel Alhasaba, Sanaa, 21. September 2015, Teil 9

● Yemen Images 308

Saudi Coalition air raid at Alhasaba quarter, Sanaa, September 21, 2015, part 10

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Viertel Alhasaba, Sanaa, 21. September 2015, Teil 10

● Yemen Images 309

Saudi Coalition air raid at Tihima cement factory at Bani Qais, Hajjah province, September 21, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Zementfabrik in Bani Qais, Provinz Hajjah, 21. September 2015

● Yemen Images 310

Saudi Coalition air raids at chicken farm and thermal bath in Alroos district, Sanaa province, September 21, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Hühnerfarm und Thermalbad, Alroos Distrikt, Provinz Sanaa, 21. September 2015

● Yemen Images 311

Saudi Coalition air raids at market in Saada province and school in Hodeida province, September 21, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Markt in der Provinz Saada und Schule in der Provinz Hodeida, 21. September 2015

● Yemen Images 312

Saudi Coalition air raid at Sanaa, September 22, 2015, part 1

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 22. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 313

Saudi Coalition air raid at Sanaa, September 22, 2015, part 2

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 22. September 2015, Teil 2

● Yemen Images 314

Saudi Coalition air raid at Sanaa, September 22, 2015, part 3

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 22. September 2015, Teil 3

● Yemen Images 315

Saudi Coalition air raid at Sanaa, September 22, 2015, part 4

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 22. September 2015, Teil 4

● Yemen Images 316

Saudi Coalition air raid at Sanaa, September 22, 2015, part 5

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 22. September 2015, Teil 5

●● Yemen Images 317

Saudi Coalition air raid at Sharass bridge, market and residential area, September 23, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Brücke, Markt und Wohngebiet von Sharass, 23. September 2015

●● Yemen Images 318

Saudi Coalition air raid at ceramics factory in Bani Matar, Sanaa, September 23, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Keramikfabrik, Bani Matar, Sanaa, 23. September 2015

● Yemen Images 319

Saudi Coalition air raid at school in Bani Hashish, Sanaa province, September 22, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Schule in Bani Haschisch, Provinz Sanaa, 22. September 2015

● Yemen Images 320

Saudi Coalition air raid at Jiyah, al Mahabsha area, Hajjah province, September 24, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Jiyah, Gebiet al Mahabsha, Provinz Hajjah, 24. September 2015

● Yemen Images 321

Saudi Coalition air raid at al Sayah area, Sanaa, September 25, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Viertel al Sayah, Sanaa, 25. September 2015

● Yemen Images 322

Saudi Coalition air raids at Taiz, Mokha, Sanaa, September 24 to 26, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Taiz, Mokha, Sanaa, 24.–26. September 2015

● Yemen Images 323

Visit at the injured in Sanaa hospitals, September 25, 2015

Besuche bei Verwundeten in Krankenhäusern von Sanaa, 25. September 2015

● Yemen Images 324

Saudi Coalition air raid at Yarim, Ibb province, September 27, 2015, part 1

Luftschlag der saudischen Koalition auf Yarim, Provinz Ibb, 27. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 325

Saudi Coalition air raid at Yarim, Ibb province, September 27, 2015, part 2

Luftschlag der saudischen Koalition auf Yarim, Provinz Ibb, 27. September 2015, Teil 2

●● Yemen Images 326

Saudi Coalition air raid at a residential house, Bani Hashish district, Sanaa province, September 27, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Wohnhaus im Distrikt Bani Haschisch, Provinz Sanaa, 27. September 2015

● Yemen Images 327

Saudi coalition air raid at Zeila (Zelah) village, Midi directorate, Hajjah province, September 27, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Dorf Zeila (Zelah), Direktorat Midi, Provinz Hajjah, 27. September 2015

● Yemen Images 328

Saudi Coalition air raid at a wedding camp at Al Wahijah village, Mokha region, Taiz province, September 28, 2015, part 1

Saudischer Luftschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft beim Dorf Al Wahijah bei Mokha, Provinz Taiz, 28. September 2015, Teil 1

●● Yemen Images 329

Saudi Coalition air raid at a wedding camp at Al Wahijah village, Mokha region, Taiz province, September 28, 2015, part 2

Saudischer Luftschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft beim Dorf Al Wahijah bei Mokha, Provinz Taiz, 28. September 2015, Teil 2

●● Yemen Images 330

Saudi Coalition air raid at a wedding camp at Al Wahijah village, Mokha region, Taiz province, September 28, 2015, part 3

Saudischer Luftschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft beim Dorf Al Wahijah bei Mokha, Provinz Taiz, 28. September 2015, Teil 3

●● Yemen Images 331

Saudi coalition air raids at Sanaa, Neikheila (Hodeida), Mabian (Hajjah), September 28 and 29, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa, Neikheila (Hodeida), Mabian (Hajjah), 28.–29. September 2015

●● Yemen Images 332

Saudi Coalition air raid at a village, posted September 29, 2015

Saudischer Luftschlag auf ein Dorf, gepostet am 29. September 2015

● Yemen Images 333

Saudi coalition air raid at market in Razeh, Saada province, September 30, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Markt in Razeh, Provinz Saada, 30. September 2015

●● Yemen Images 334

Saudi coalition air raid at village in Saada province, September 30, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Dorf in der Provinz Saada, 30. September 2015

● Yemen Images 335

Saudi coalition air raids at Taiz and Raymah, September 29 and 30, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Taiz und Raymah, 29.–30. September 2015

● Yemen Images 336

Saudi coalition air raid at Sanaa, September 30, 2015, part 1

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 30. September 2015, Teil 1

● Yemen Images 337

Saudi coalition air raid at Sanaa, September 30, 2015, part 2

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 30. September 2015, Teil 2

● Yemen Images 338

Saudi coalition air raid at Sanaa, September 30, 2015, part 3

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 30. September 2015, Teil 3

● Yemen Images 339

Saudi coalition air raid at Sanaa, October 1, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 1. Oktober 2015

● Yemen Images 340

Saudi coalition air raids at Taiz and Asfarah bridge in Bani Mattar on the road from Hodeida to Sanaa, October 1, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Taiz und die Brücke von Asfarah in Bani Mattar, Straße Hodeida-Sanaa, 1. Oktober 2015

● Yemen Images 341

US made cluster bombs in Saada and Hajjah provinces. 1. October 2015

Streubomben made in USA in den Provinzen Saada und Hajjah, 1. Oktober 2015

● Yemen Images 342

Saudi coalition air raid at Saada province, October 1, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf die Provinz Saada, 1. Oktober 2015

● Yemen Images 343

Saudi coalition air raid at Razeh district, Saada province, October 2, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf den Distrikt Razeh, Provinz Saada, 2. Oktober 2015

●● Yemen Images 344

Saudi coalition air raids at Marran area, Saada province, October 3, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf das Gebiet Marran, Provinz Saada, 3. Oktober 2015

● Yemen Images 345

Saudi coalition air raid at Taiz, October 3, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Taiz, 3. Oktober 2015

The following sites without figures (in case they do not refer to the same incident), still are not linked to each other.

To continue, please click at the “Back” button in your browser on the top left and then click to the following site

Die folgenden Seiten ohne Zahlen (soweit sie sich nicht auf dasselbe Ereignis beziehen) nicht miteinander verlinkt.

Zum Fortfahren klicken Sie bitte in Ihrem Browser oben linke auf „Zurück“ und klicken dann auf die nächste Seite

●● Sanaban wedding 1

Saudi coalition air raid at wedding in Sanaban, Dhamar province, evening of October 7, 2015, part 1

Luftschlag der saudischen Koalition auf Hochzeit in Sanaban, Provinz Dhamar, Abend des 7. Oktober 2015, Teil 1

● Sanaban wedding 2

Saudi coalition air raid at wedding in Sanaban, Dhamar province, evening of October 7, 2015, part 2

Luftschlag der saudischen Koalition auf Hochzeit in Sanaban, Provinz Dhamar, Abend des 7. Oktober 2015, Teil 2

● Sanaban wedding 3

Saudi coalition air raid at wedding in Sanaban, Dhamar province, evening of October 7, 2015, part 3

Luftschlag der saudischen Koalition auf Hochzeit in Sanaban, Provinz Dhamar, Abend des 7. Oktober 2015, Teil 3

● Sanaban wedding 4

Saudi coalition air raid at wedding in Sanaban, Dhamar province, evening of October 7, 2015, part 4

Luftschlag der saudischen Koalition auf Hochzeit in Sanaban, Provinz Dhamar, Abend des 7. Oktober 2015, Teil 4

●● Sanaban wedding 5

Saudi coalition air raid at wedding in Sanaban, Dhamar province, evening of October 7, 2015, part 5

Luftschlag der saudischen Koalition auf Hochzeit in Sanaban, Provinz Dhamar, Abend des 7. Oktober 2015, Teil 5

● Sanaban wedding 6

Saudi coalition air raid at wedding in Sanaban, Dhamar province, evening of October 7, 2015, part 6

Luftschlag der saudischen Koalition auf Hochzeit in Sanaban, Provinz Dhamar, Abend des 7. Oktober 2015, Teil 6

●● Sanaban wedding 7

Saudi coalition air raid at wedding in Sanaban, Dhamar province, evening of October 7, 2015, part 7

Luftschlag der saudischen Koalition auf Hochzeit in Sanaban, Provinz Dhamar, Abend des 7. Oktober 2015, Teil 7

●● Baqim bridge

Saudi Coalition air raid at bridge in Baqim district, Saada province, October 10, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Brücke im Distrikt Baqim, Provinz Saada, 10. Oktober 2015

● Hodeida Powerplant and Hospital

Saudi Coalition air raids at powerplant and hospital at Hodeida, October 10, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Kraftwerk und Krankenhaus, Hodeida, 10. Oktober 2015

● Sanaa, October 15

Saudi air raid at Sanaa, October 15, 2015

Saudischer Luftschlag auf Sana, 15. Oktober 2015

● Wazeyah (Taiz), October 17

Saudi coalition air raid at Wazeyah, Almjh (Aljamsh) valley, Moze’e district, Taiz province, October 17, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Wazeyah, Almjh (Aljamsch)-Tal, Moze’e-District, Provinz Taiz, 17. Oktober 2015

● Sakain (Taiz), October 17

Saudi coalition air raid at Sakain (Saqayn) village, Fott (Fawt area), Saada province, October 17, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Dorf Sakain (Saqayn), Gebiet Fott (Fawt), Provinz Saada, 17. Oktober 2015

● Al Fariq (Saada), October 17

Saudi coalition air raid at Al Fariq village, Haydan area, Saada province, October 17, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Dorf Al Fariq, Gebiet Haydan, Provinz Saada, 17. Oktober 2015

●● Marran, Alqbith, October 17

Saudi air raids at Marran (Saada) and Alqbith (Lahij), October 17, 2015

Saudischer Luftschlag auf Marran (Saada) und Alqbith (Lahij),, 17. Oktober 2015

● Saada, October 21

Saada hospital, October 21, 2015 – Krankenhaus in Saada, 21. Oktober 2015

● Akaban, October 22, 1

Saudi coalition air raid at Akaban island, October 22, 2015, part 1

Luftschlag der saudischen Koalition auf die Insel Akaban, 22. Oktober 2015, Teil 1

● Akaban, October 22, 2

Saudi coalition air raid at Akaban island, October 22, 2015, part 2

Luftschlag der saudischen Koalition auf die Insel Akaban, 22. Oktober 2015, Teil 2

●● Haydan area, October 23

Saudi coalition air raids at Haydan area, Saada province, October 23, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf das Gebiet Haidan, Provinz Saada, 23. Oktober 2015

●● Bani Hashish, October 23

Saudi coalition air raids at Bani Hashish directorate, Sanaa province, October 23, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf das Direktorat Bani Haschisch, Provinz Sanaa, 23. Oktober 2015

●● Hiran district, October 24

Saudi coalition air raids at Hiran district, Hajjah province, October 24, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Distrikt Hiran, Provinz Hajjah, 24. Oktober 2015

● Sanaa, October 25, 1

Saudi coalition air raid at Sanaa, October 25, 2015, part 1

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 25. Oktober 2015, Teil 1

● Sanaa, October 25, 2

Saudi coalition air raid at Sanaa, October 25, 2015, part 2

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 25. Oktober 2015, Teil 2

●● Sanaa, October 25, 3

Saudi coalition air raid at Sanaa, October 25, 2015, part 3

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 25. Oktober 2015, Teil 3

●● Razeh district, October 25

Saudi coalition air raids at Razeh district, Saada province, October 25, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf den Distrikt Razeh, Provinz Saada , 25. Oktober 2015

● Abs directorate, October 26

Saudi coalition air raids at Abs directorate, Hajjah province, October 26, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf das Direktorat Abs, Provinz Hajjah, 26. Oktober 2015

●● Hidan and Baqim, October 26

Saudi coalition air raids at Hidan city and Baqim bridge, Saada province, October 26, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Hidan und die Brücke von Baqim, Provinz Saada, 26. Oktober 2015

● Sanaa, October 28

Saudi coalition air raid at Sanaa, October 28, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Sanaa, 28. Oktober 2015

● Khaled Ali, October 28

Use of prohibited weapons by the Saudi coalition, October 2015

Verwendung verbotener Waffen durch die saudische Koalition, Oktober 2015

● Bus, Taiz, October 29

Saudi coalition air raid at coach in Taiz, October 29, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Bus in Taiz, 29. Oktober 2015

● Family, Dhabwa, October 29

Saudi coalition air raid at Dhabwa, Sanhaan, Sanaa province, October 29, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Dhabwa, Sanhaan, Provinz Sanaa , 29. Oktober 2015

● Mughassil, October 29, 1

Saudi coalition air raids at Mughassil area, Saada province, October 29 to 30, 2015, part 1

Luftschläge der saudischen Koalition auf Mughassil, Provinz Saada, 29.–30. Oktober 2015, Teil 1

●● Mughassil, October 29, 2

Saudi coalition air raids at Mughassil area, Saada province, October 29 to 30, 2015, part 2

Luftschläge der saudischen Koalition auf Mughassil, Provinz Saada, 29.–30. Oktober 2015, Teil 2

● Forbidden weapons, Taiz

Forbidden weapons at Saudi coalition air raids at Taiz, November 2015

Verbotene Waffen bei Luftschlägen der saudischen Koalition auf Taiz, November 2015

● Salah area, Nov. 16

Saudi coalition air raid at Salah area, Taiz province, November 16, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Gebiet Salah, Provinz Taiz, 16. November 2015

● Khokha, Nov. 17

Saudi attack at Khokha, Hodeida province, November 17, 2015

Saudischer Angriff auf Khokha, Provinz Hodeida, 17. November 2015

● Hanish Islands, Nov. 21

Saudi coalition air raid at Hanish Islands Hodeida province, November 21, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf die Hanisch-Inseln, Provinz Hodeida, 21. November 2015

● Mokha, Nov. 18–22

Saudi coalition air raid at Mokha, Taiz province, November 18 to 22, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Mokha, Provinz Taiz, 18.–22. November 2015

●● Aahm, Nov. 24

Saudi coalition air raid at Aahm area Hajjah province, November 24, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Gebiet Aahm, Provinz Hajjah, 24. November 2015

● Al Baqaa, Dec. 1, part 1

Saudi coalition air raid at Al Baqaa (Biqaa), Marran district, Saada province, December 1, 2015, part 1

Luftschlag der saudischen Koalition auf Al Baqaa (Biqaa), Distrikt Marran, Provinz Saada, 1. Dezember 2015, Teil 1

● Al Baqaa, Dec. 1, part 2

Saudi coalition air raid at Al Baqaa (Biqaa), Marran district, Saada province, December 1, 2015, part 2

Luftschlag der saudischen Koalition auf Al Baqaa (Biqaa), Distrikt Marran, Provinz Saada, 1. Dezember 2015, Teil 2

● 496 schools destroyed / 496 Schulen zerstört

Saudi air raids destroyed 496 schools – Saudische Luftschläge haben 496 Schulen zerstört

●● Malha village, Dec. 9

Saudi coalition air raid at Malha village, Hada directorate, Dhamar province, December 9, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Dorf Malha, Direktorat Hada, Provinz Dhamar, 9. Dezember 2015

●● Al Aawar (Dhahyian), Dec. 13

Saudi coalition air raid at Al Aawar area (Dhahyan), Majz district, Saada province, December 13, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Gebiet Al Aawar (Dhahyan), Distrikt Majz, Provinz Saada, 13. Dezember 2015

● Hajjah province, Dec. 13

Saudi coalition air raids at Hajjah province, December 13, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf die Provinz Hajjah, 13. Dezember 2015

● Lahj, Dec. 13

Saudi coalition air raid at road in Lahj province, December 13, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Straße in der Provinz Lahj, 13. Dezember 2015

●● Taiz province, Dec. 14

Saudi coalition air raids at Al Hafaa and Barah, Taiz province, December 14, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Al Hafaa und Barah, Provinz Taiz, 14. Dezember 2015

●● Hajjah province, Dec. 14

Saudi coalition air raids at Bani Hadad and Kulan Affar, Hajjah province, December 14, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Bani Hadad und Kulan Affar, Provinz Hajjah, 14. Dezember 2015

● Dhamar city, Dec. 15, part 1

Saudi coalition air raid at Dhamar city, December 15, 2015, part 1

Luftschlag der saudischen Koalition auf Dhamar, 15. Dezember 2015, Teil 1

● Dhamar city, Dec. 15, part 2

Saudi coalition air raid at Dhamar city, December 15, 2015, part 2

Luftschlag der saudischen Koalition auf Dhamar, 15. Dezember 2015, Teil 2

●● Khayran Muharraq, Dec. 15

Saudi coalition air raid at Khayran Muharraq district, Hajjah province, December 15, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf den Distrikt Khairan Muharraq, Provinz Hajjah, 15. Dezember 2015

● Ras Issa, Dec. 16

Saudi coalition air raid at salt factory in Ras Issa, Hodeida province, December 16, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf Salzfabrik in Ras Issa, Provinz Hodeida, 16. Dezember 2015

●● Kitaf, Dec. 18

Saudi coalition air raid at Kitaf district, Saada province, December 18, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf den Distrikt Kitaf, Provinz Saada, 18. Dezember 2015

●● Hodeida etc., Dec. 19–20

Saudi coalition air raids at Hodeida, Haradh, Sanaa, Dhamar, December 19 and 20, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Hodeida, Haradh, Sanaa, Dhamar, 19.–20. Dezember 2015

● Kitaf (Saada), Dec. 23, part 1

Saudi coalition air raid at Kitaf directorate, Saada province, December 23, 2015, part 1

Luftschlag der saudischen Koalition auf den Distrikt Kitaf, Provinz Saada, 23. Dezember 2015, Teil 1

●● Kitaf (Saada), Dec. 23, part 2

Saudi coalition air raid at Kitaf directorate, Saada province, December 23, 2015, part 2

Luftschlag der saudischen Koalition auf den Distrikt Kitaf, Provinz Saada, 23. Dezember 2015, Teil 2

● Yakhtil area, Mokha (Taiz), Dec. 23

Saudi coalition air raid at Kitaf directorate, Saada province, December 23, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf den Distrikt Kitaf, Provinz Saada, 23. Dezember 2015

●● Hodeida province, Dec. 21 and 24

Saudi coalition air raids at Hodeida province (Bajil and road), December 21 and 24, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf die Provinz Hodeida (Bajil und Straße), 21. und 24. Dezember 2015

● Sanaa province, Dec. 28

Saudi coalition air raid at Sanaa province, December 28, 2015

Luftschlag der saudischen Koalition auf die Provinz Sanaa, 28. Dezember 2015

●● Coca Cola factory, Sanaa , Dec. 29

Saudi coalition air raids at Sanaa, December 29, 2015

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa, 29. Dezember 2015

●● Food supply , January 1 and 2, 2016, part 1

Saudi coalition air raids at farms and fold supply, January 1 and 2, 2016

Luftschläge der saudischen Koalition auf Farmen und Lebensmittelversorgung, 1.–2. Januar 2016

●● Food supply , January 1 and 2, 2016, part 2

Saudi coalition air raids at farms and fold supply, January 1 and 2, 2016

Luftschläge der saudischen Koalition auf Farmen und Lebensmittelversorgung, 1.–2. Januar 2016

●● Saqueen area, Saada province, January 4, 2016

Saudi coalition air raid at Saqeen area, Saada province, January 4, 2016

Luftschlag der saudischen Koalition auf das Gebiet Saqeen, Provinz Saada, 4. Januar 2016

● Sanaa, January 4, 2016, part 1

Saudi coalition air raids at Sanaa, night January 3 to 4, 2016, part 1

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa, Nacht vom 3. auf den 4. Januar 2016, Teil 1

● Sanaa, January 4, 2016, part 2

Saudi coalition air raids at Sanaa, night January 3 to 4, 2016, part 2

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa, Nacht vom 3. auf den 4. Januar 2016, Teil 2

● Sanaa, January 5, 2016

Saudi coalition air raids at Sanaa, night January 4 to 5, 2016

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa, Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2016

● Sanaa, Al Noor Center for the Blind, January 5, 2016, part 1

Saudi coalition air raids at Al Noor Center for the Blind, Sanaa, night January 4 to 5, 2016, part 1

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa, Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2016, Teil 1

● Sanaa, Al Noor Center for the Blind, January 5, 2016, part 2

Saudi coalition air raids at Al Noor Center for the Blind, Sanaa, night January 4 to 5, 2016, part 2

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa, Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2016, Teil 2

● Sanaa, Al Noor Center for the Blind, January 5, 2016, part 3

Saudi coalition air raids at Al Noor Center for the Blind, Sanaa, night January 4 to 5, 2016, part 3

Luftschläge der saudischen Koalition auf Sanaa, Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2016, Teil 3

● Sanaa, Chamber of Industry and Commerce, January 5, 2016

Saudi coalition air raids at the Chamber of Industry and Commerce, Sanaa, night January 4 to 5, 2016

Luftschläge der saudischen Koalition auf die Industrie- und Handelskammer, Sanaa, Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2016

● Sanaa, Wedding Hall, January 5, 2016

Saudi coalition air raids at a Wedding Hall, Sanaa, night January 4 to 5, 2016

Luftschläge der saudischen Koalition auf eine Hochzeitshalle, Sanaa, Nacht vom 4. auf den 5. Januar 2016

● Qubita area, Lahji province, June 20, 2016

Saudi coalition air raid at a house in Qubita area, Lahj province, June 20, 2016

Luftschlag der saudischen Koalition auf Haus im Gebiet Qubita, Provinz Lahj, 20. Juni 2016

● Hayfan, Taiz province, June 27, 2016, part 1

Saudi coalition air raid ai Hayfan, Taiz province, June 27, 2016, part 1

Luftschlag der suadischen Koalition auf Hayfan, provinz Taiz, 2. Juni 2016, Teil 1

●● Hayfan, Taiz province, June 27, 2016, part 2

Saudi coalition air raid at Hayfan, Taiz province, June 27, 2016, part 2

Luftschlag der suadischen Koalition auf Hayfan, Provinz Taiz, 27. Juni 2016, Teil 2

●● Mokha, Hodeida province, July 24, 2016

Saudi coalition air raid at Mokha, Hodeida province, July 24, 2016

Luftschlag der suadischen Koalition auf Mokha, Provinz Hodeidah, 24. Juli 2016

● Hodeida, September 21, 2016, part 1

Saudi coalition air raid at Hodeida, September 21, 2016

Luftschlag der suadischen Koalition auf Hodeidah, 21. September 2016

● Hodeida, September 21, 2016, part 2

Saudi coalition air raid at Hodeida, September 21, 2016

Luftschlag der suadischen Koalition auf Hodeidah, 21. September 2016

● Hodeida, September 21, 2016, part 3

Saudi coalition air raid at Hodeida, September 21, 2016

Luftschlag der suadischen Koalition auf Hodeidah, 21. September 2016

● Der Westen und der Bürgerkrieg in Syrien

Mit Wirtschaftssanktionen und Waffenlieferungen an Islamisten heizte der Westen den syrischen Bürgerkrieg an (auf: Der Freitag)

● The American Hand in the Syrian Mess – Die amerikanische Hand im Bürgerkrieg in Syrien

Two articles by John Marshall at Consortium News – Zwei Artikel von Jonathan Marshall in Consortium News (at / auf: Der Freitag)

● Terror in Paris: Humanität ist unteilbar

Die Anschläge in Paris sind furchtbar. Ja, wir fühlen mit Paris. Zum Verständnis muss man aber auch die Hintergründe ansehen.

By the images shown here, their authors want to spread the message of the humanitarian catastrophe of the war in Yemen. Therefore these photos are distributed in the (so far predominantly Russian-speaking) internet independently of copyright reservations. Please contribute to show the real pictures of this war. Link to this page. Show these photos, use them yourself for your own documentations, articles and websites. In this case, please put a link at http://poorworld.net/YemenWar.htm. The publisher of this site cannot be held liable for issues that arise from the use of images and texts from this website by third parties. This also covers any copyright and moral rights claims.

Mit den hier gezeigten Bildern möchten die Urheber die Botschaft der humanitären Katastrophe des Krieges im Jemen verbreiten. Sie werden daher unabhängig von urheberrechtlichen Vorbehalten im (bisher überwiegend arabischsprachigen) Internet verbreitet. Tragen Sie dazu bei, die wahren Bilder dieses Krieges zu zeigen. Verlinken Sie auf diese Seite. Zeigen Sie diese Bilder, verwenden Sie sie selbst für Ihre eigenen Dokumentationen, Artikel und Webseiten. Für diesen Fall setzen Sie bitte einen Link auf http://poorworld.net/YemenWar.htm. Der Herausgeber dieser Seite übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Nutzung von Bildern und Texten dieser Webseite durch Dritte ergeben. Das gilt auch für eventuelle urheberrechtliche und persönlichkeitsrechtliche Ansprüche.

